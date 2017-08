L’Eurobarometro 2007

Si tratta di un sondaggio telefonico effettuato a febbraio su un campione di circa 26.000 cittadini Ue con età superiore ai 15 anni e pubblicato lunedì (5 marzo) dalla Commissione Ue.

Metà degli intervistati si è detta molto preoccupata dal surriscaldamento della Terra, mentre il 37% lo è solo in parte. Il problema è particolarmente sentito dai cittadini mediterranei: Spagnoli, Ciprioti, Maltesi e Greci.

I più sanno che il problema del cambiamento climatico è legato alla produzione e al consumo di energia. E sanno anche che nei prossimi 10 anni dovranno cambiare le proprie abitudini.

C?è chi ipotizza di usare meno l?automobile, il condizionatore e affini (76%). Chi prevede che pagherà bollette più salate (68%). E chi punterà ad acquistare elettrodomestici più efficienti sul piano energetico (72%).

A questo proposito, gli Italiani spiccano come i consumatori più attenti all?efficienza energetica: sono il 66% coloro che si sono dichiarati ?molto condizionati? dalle prestazioni energetiche degli elettrodomestici al momento dell?acquisto, rispetto ad una media europea del 48%.

Inoltre quasi la metà dei cittadini europei (44%) ha sottolineato l?importanza di poter scegliere il fornitore di gas e di elettricità non solo per spendere meno, ma anche per consumare energia più pulita.

I più sono contrari al nucleare per lo smaltimento delle scorie e il rischio d?incidenti (61% del campione), mentre la netta maggioranza chiede un tetto minimo per le rinnovabili in ciascun paese (83% del campione).



In definitiva la maggior parte degli intervistati crede il miglior modo per affrontare i problemi energetici sia a livello europeo (62%).

Il sondaggio è stato pubblicato alla vigilia del vertice dei capi di stato e di governo che si svolgerà nei prossimi giorni (8-9 marzo).

Sarà un incontro ai massimi livelli dedicato in buona parte al clima e all?energia, in cui i leader europei discuteranno il piano d?azione presentato dalla Commissione a gennaio.

In particolare, decideranno se il tetto del 20% di rinnovabili entro il 2020 sarà un obiettivo vincolante o non-vincolante. E i pronostici non sono favorevoli. La prima ipotesi, infatti, è osteggiata dalla maggior parte dei 27 stati membri.

Gianluca Cazzaniga