L’incontro con Vandana Shiva

Il futuro della terra, il rapporto con la tecnica, il lavoro, la vita dei campi e degli esseri viventi - questi i temi al centro del convegno internazionale organizzato dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, che si ispira alla filosofia antroposofica. Dopo il suo intervento sul futuro della terra, Vandana Shiva ha risposto a una nostra domanda. Che cosa è, per Lei, la "qualità della vita"? Quando il valore della qualità viene a mancare e la vita viene distrutta, la qualità della vita non è possibile. Una buona qualità della vita si ha quando prodotto e consumo riescono a mantenere intatta la vita sulla terra. Significa che uno stile di vita ecologico conferisce bellezza e qualità agli oggetti che creiamo, al cibo che facciamo crescere, ai vestiti che portiamo e alle case che costruiamo. Il massimo della qualità viene creata con mani umane e mente umana, non con le macchine, nelle fabbriche e con produzioni di massa. Con quello si distrugge la qualità. Io porto soltanto vestiti fatti a mano, perché mia madre anni fa mi ha detto che se porti quel tipo di vestiti porti qualcosa di bello: la donna povera che lo ha confezionato può nutrire i suoi figli e tu proteggi la natura. Per me qualità della vita significa essere sicura di non distruggere la natura e di non impedire la tranquilla sopravvivenza di altri popoli. Così la nostra stessa qualità della vita migliora.