L’industria può promuovere la coscienza

Tra gli elementi che maggiormente determinano la qualità etica e ambientale di un prodotto di consumo vi sono la sua caratteristica di non essere nocivo per l'ambiente e la salute e di non sfruttare gli animali per eseguire dei test o per fornire materie prime. La LAV (Lega Anti Vivisezione) è un'organizzazione che si impegna nella diffusione di questo tipo di cultura operando da 25 anni per l'abolizione di ogni tipo di violenza sugli animali. Già nel 1997 è riuscita a coinvolgere decine di aziende del settore cosmetico ad aderire allo standard del "non testato sugli animali". Una collaborazione interessante si è avviata ultimamente tra la LAV e un'azienda che produce dei detergenti, la Hedera Natur. "Uniti per la vita" è il loro progetto, che intende promuovere una cultura dove le attività dell'uomo non si mettono in contrasto con il mondo circostante. Ricorrendo alla ricerca alternativa è stata creata una linea di detergenti completamente biodegradabili: "almacabio®". I prodotti di questa linea non contengono ingredienti derivati da animali, non ricorrono ai test sugli animali e si distinguono per un'ottima ipoallergenicità. La LAV li promuove con il proprio marchio e con la dicitura "Consigliato dalla LAV". Una parte dei guadagni sui detergenti almacabio® andrà alla LAV per sostenere le sue attività.