L’Italia nel 2050? Ecco come la immagina il WWF

Riduzione dei consumi del 40%; 100% di energia rinnovabile nell'elettrico con un investimento di 7-9 miliardi di euro l'anno e 97% in meno di CO2. Ecco la roadmap proposta dal WWF al Ministro dell'Ambiente Clini con la consegna del dossier "Obiettivo 2050 - Per una roadmap energetica al 2050: rinnovabili, efficienza, decarbonizzazione". Una serie di soluzioni, un pacchetto salva clima che non precluda la crescita economica, anzi, la trasformi in sostenibile e rinnovabile: "La Roadmap 2050 - spiega Mariagrazia Midulla, Responsabile Clima ed Energia del WWF Italia - è anche una risposta all'uscita dalla crisi. Partendo dagli obblighi dell'Unione Europea, abbiamo proposto per l'Italia alcuni passi aggiuntivi, come i target per arrivare alla diminuzione di almeno il 40% dei consumi finali entro il 2050". Puntare quindi sull'efficienza energetica sviluppando un'edilizia esclusivamente green, sulla mobilità sostenibile e sulla riduzione dei consumi. Parallelamente alla progressiva riduzione di consumi del 40%, la seconda corsia del percorso WWF 'viaggia' verso un aumento della quota elettrica del bilancio energetico partendo dall'attuale 20% per arrivare, al 28% nel 2030 e al 43% nel 2050, il 30% in più rispetto al 2010. L'obiettivo, ultimo, quello del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, per un totale di 440 Twh. "La Roadmap 2050 - dichiara Stefano Leoni, presidente del WWF Italia - nasce dalla consapevolezza che la crisi climatica rischia di travolgere il pianeta come lo conosciamo. Non è il libro dei sogni, ma un percorso realizzabile che ci auguriamo possa essere superato dalla velocità del cambiamento e dell'innovazione, ma che certamente va orientato e accompagnato".