La California pensa a un futuro di auto elettriche

La California si sta muovendo per incentivare la mobilità sostenibile. Stavolta la protagonista è una normativa che riguarderà l'edilizia e che prevederà di inserire nei box degli edifici di nuova costruzione prese elettriche da 240 Volt/40 Ampere per ricaricare le auto che funzionano a batteria. Il progetto di legge a cui l'amministrazione sta lavorando sarebbe in accordo con l'Assembly bill 8, il documento firmato nel 2013 dalla California in cui lo stato americano si impegnava a spendere 2 miliardi di dollari entro il 2023 per incentivare l'utilizzo di veicoli ecologici. La normativa pro auto elettriche, che dovrà rientrare in un "codice" per le nuove costruzioni, avrà valore per tutti gli edifici nuovi, dalle villette ai condomini.

© wikimedia.org

Foto di copertina: © www.vacationtravelideas.net