La Casa Bianca si tinge di verde

Tra i venti e i cinquanta pannelli fotovoltaici verranno installati sul tetto della Casa Bianca entro l'inizio del mese di giugno. I pannelli faranno risparmiare circa 3000 dollari e produrranno più del doppio dell'energia usata mediamente dagli inquilini della casa più famosa di Washington. È questa la promessa fatta dal presidente americano Barack Obama attraverso le parole del segretario all'Energia Steven Chu. Il segretario ha voluto cogliere la sfida lanciata dagli ambientalisti americani che chiedevano al presidente di passare dalle parole ai fatti: "La Casa Bianca è un simbolo di libertà e di democrazia nel mondo. Dovrebbe anche essere un simbolo dell'impegno dell'America per un futuro basato sull'energia pulita". La presenza di pannelli sul tetto della Casa bianca non è una novità assoluta. Già nel 1979, infatti, l'ex-presidente Jimmy Carter - a cui Obama viene spesso paragonato politicamente - installò 32 pannelli solari termici come reazione simbolica alla crisi petrolifera iraniana. Ma solo sette anni dopo, nel 1986, il suo successore Ronald Reagan decise di rimuoverli durante dei lavori di manutenzione. Parallelamente, il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola ha lanciato la proposta di installare un "pannello fotovoltaico per ogni condominio, per ogni abitazione, per ogni ospedale, scuola, capannone industriale o serra agricola". La dichiarazione è stata rilasciata a Bruxelles durante un vertice tra i sindaci americani e i governatori delle regioni europee per il raggiungimento di un accordo comune nella lotta contro i cambiamenti climatici. "L'obiettivo dell'accordo - secondo quanto dichiarato dal presidente della Conferenza dei sindaci americani Elizabeth Kautz - è lo scambio di buone pratiche nonché un lavoro congiunto sui piani di sostenibilità". Grazie a queste iniziative, USA e UE sembrano aver voluto rispondere indirettamente all'appello lanciato dalla Cina. Durante i negoziati, in corso in questi giorni a Tianjin, i delegati cinesi hanno chiesto ai paesi industrializzati di assumersi maggiori responsabilità per ridurre l'emissione di gas serra nell'atmosfera.