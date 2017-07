Puntata di Report sul biologico, ora FederBio chiede la riforma del sistema di certificazione

Ha fatto parlare il servizio di apertura dell’ultima puntata di Report sul biologico, dedicato ad alcune truffe di aziende agricole italiane e rumene che hanno spacciato come biologico ciò che non lo era. È inevitabile che per una parte del pubblico ciò si sia tradotto in un grave danno di reputazione per i prodotti biologici. Un occhio più attento però avrebbe notato che durante la puntata molte delle denunce sono emerse dagli stessi operatori del biologico italiano.