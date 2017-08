La svolta solare della Thailandia

Non ci saranno solo gli impianti domestici a fornire energia fotovoltaica. Ma vere e proprie centrali solari in grado di produrre, entro il 2021, 3 GW di energia pulita. L'obiettivo della nazione asiatica è quello di produrre il 25% dell'energia elettrica nazionale da fonti rinnovabili, per raggiungere il traguardo di ben 14 Gigawatt di energia, includendo quella eolica, idroelettrica e proveniente da biomasse. MERCATI EMERGENTI. Ciò conferma la tendenza degli ultimi anni: l'Asia e il Sud-est asiatico come prossimi mercati di punta per investimenti su fonti rinnovabili. Proprio per questo molte società quotate e specializzate nella produzione di energia stanno investendo anche in Thailandia. Tanto che, a guardare i guadagni delle società, balzano agli occhi profitti cresciuti del 250% in pochi anni.