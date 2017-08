La visita di Ban Ki-moon in Groenlandia

Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, è stato in Groenlandia, Danimarca, per osservare con i suoi occhi gli effetti del riscaldamento globale in una delle aree più sensibili e minacciate al mondo. Sbarcato il 25 marzo, ha visitato la città di Uummannaq che si trova a diverse centinaia di chilometri sopra il Circolo polare artico e sul fiordo di Ilussiat, designato patrimonio dell'umanità dall'Unesco, dove sono state condotte molte attività di ricerca per studiare l'evoluzione del cambiamento climatico negli ultimi 250 anni. Da buon rappresentante della comunità internazionale ha voluto guardare con i suoi occhi i danni che l'uomo sta causando continuando a emettere grandi quantità di CO2 in atmosfera e poterne dare testimonianza davanti ai rappresentati di governi, imprese e società civile. Il fenomeno del riscaldamento globale è stato provato scientificamente nel quinto rapporto dell'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) presentato a settembre e per questo Ban Ki-moon ha voluto ribadire l'urgenza di trovare un accordo sul clima.