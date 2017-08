La Banca mondiale lancia l’alleanza salva oceani

L'annuncio è stato fatto dal presidente della Banca mondiale, Robert B. Zoellick, nel corso del World oceans summit, la conferenza sulla conservazione degli oceani, organizzata dall'Economist, che si è tenuta a Singapore. Tra le organizzazioni che hanno aderito ci sono Wwf e Fao, Unesco e Unep, fino ad arrivare all'Unione mondiale per la conservazione della natura, da sempre in prima linea. Secondo Zoellick, proteggere gli oceani è necessario perché forniscono il 15 per cento delle proteine animali consumate nel mondo, creano milioni di posti di lavoro e garantiscono servizi all'ecosistema come la regolazione del clima e lo stoccaggio della CO2. La Banca mondiale ha deciso di mettere a disposizione, almeno inizialmente, 300 milioni di dollari mentre a regime l'alleanza dovrebbe godere di un fondo il cui budget complessivo si aggirerà intorno ai due miliardi di dollari. L'obiettivo principale su cui si comincerà a lavorare fin da subito è la ricostruzione di almeno la metà degli stock ittici mondiali.