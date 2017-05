La biodiversità vola sulle rotte degli uccelli

Le rotte degli uccelli cambiano e influenzano la biodiversità delle specie acquatiche. È l'effetto a catena dei cambiamenti climatici, che ha come ultima conseguenza il depauperamento della ricchezza di biotipi che popolano gli ambienti lacustri e fluviali: quelli frequentati, appunto, dagli uccelli migratori. Lo rivela uno studio promosso nell'ambito del Progetto europeo LAKeS -Long distance dispersal of Aquatic KEy Species- finanziato dall'Unione Europea. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di Italia- con il coordinamento di Marina Manca dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise) del Cnr di Verbania- Spagna, Gran Bretagna, Olanda e Norvegia, partendo dall'osservazione del comportamento degli uccelli, ha voluto indagare le ripercussioni del mutamento delle loro rotte, causato dai cambiamenti climatici, sulla sopravvivenza della varietà delle specie acquatiche.

Gli uccelli migratori favoriscono la biodiversità