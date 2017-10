La crisi ci fa ricordare Kyoto

L'eccezionale recessione che ha colpito tutti i settori dell'economia nel 2009 ha contribuito, secondo l'Agenzia europea per l'ambiente (EEA), a far crollare le emissioni di gas serra nei paesi dell'Unione europea. Nel rapporto, pubblicato venerdì 10 settembre dall'EEA, si legge che nel solo 2009 le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 6,9 per cento rispetto all'anno precedente. Questo straordinario risultato rende realistico l'obiettivo fissato dalla stessa UE di diminuire del 20 per cento le emissioni di gas serra entro il 2020 rispetto ai livelli registrati nel 1990. Infatti, secondo i dati aggiornati, i 27 paesi membri hanno già conosciuto una riduzione pari al 17,3 per cento. Le ragioni di tale risultato, però, non vanno ricercate solo nella crisi economica. Secondo la Commissaria europea al clima, la danese Connie Hedegaard: "Le emissioni di CO2 stanno diminuendo costantemente ormai da diversi anni" consentendo all'Unione di raggiungere, e forse anche superare, gli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto. Tra i motivi, infatti, c'è anche l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili pari all'8,3 per cento. Con la ripresa prevista per il 2010, molto probabilmente le emissioni ricominceranno a salire ma i nuovi dati hanno spinto Hedegaard e i ministri dell'Ambiente di Germania, Francia e Gran Bretagna a essere più ambiziosi chiedendo che venga modificato il target del taglio di emissioni dal 20 al 30 per cento sempre entro il 2020. Non tutti i paesi hanno accolto in maniera positiva questa proposta. Tra questi anche l'Italia che, viste le difficoltà mostrate negli anni precedenti la crisi, si è dichiarata scettica sulla capacità del proprio settore industriale di agire per ridurre ulteriormente le emissioni. In ogni caso la recessione si è fatta sentire anche nel nostro paese: nel 2009 le emissioni di CO2 sono calate di circa il 9 per cento rispetto all'anno precedente. Un buon risultato se si considera che l'Italia non ha primeggiato in quanto a investimenti. La speranza è che le nuove cifre possano ispirare anche gli stati più dubbiosi, Italia compresa, a impegnarsi maggiormente nella sfida che la lotta ai cambiamenti climatici richiede.