La desertificazione è la sfida del nostro tempo

La desertificazione e il degrado del suolo sono "la più grande sfida ambientale del nostro tempo" e "una minaccia al benessere globale". Con queste parole, Luc Gnacadja, segretario esecutivo della Convenzione contro la desertificazione (Unccd), ha lanciato l'allarme per sottoporre la questione agli occhi dei leader e dell'opinione pubblica mondiale. L'occasione: il lancio del Decennio dell'ONU per combattere la desertificazione (2010-2020, Unddd). Il 41,3 per cento delle terre emerse è ormai soggetta ad inaridimento. Di questo, un quarto è diventato inutilizzabile a partire dagli anni Ottanta mentre l'uno per cento continua a essere perso ogni anno. La desertificazione, inoltre, è causa di numerosi conflitti come quello in Somalia o nelle zone asiatiche colpite dalle tempeste di sabbia. Una delle conseguenze principali di questo processo, infatti, è l'incremento dei prezzi dei cereali e, quindi, l'aumento della fame nel mondo. Ma come fare per aiutare le popolazioni colpite e arrestare la desertificazione? Uno dei mezzi può essere quello dei carbon credit. I soldi spesi dai paesi più ricchi per pagare le quote di carbonio in eccesso dovrebbero finire nelle tasche delle popolazioni colpite per preservare i terreni, evitare ulteriori crisi alimentari (come quella del 2007-2008) e conservare le risorse idriche. L'Unccd ha già commissionato uno studio sui costi economici della desertificazione e sui benefici di una sua prevenzione che verrà presentato alla prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevista per settembre 2011 a New York. Solo in questo modo si potrà dare priorità ad un problema così importante ma molto spesso messo in secondo piano visto che il novanta per cento dei 2,1 miliardi di persone che vivono nelle zone aride si trova nei paesi in via di sviluppo.