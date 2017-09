La dieta a base di foreste

Vitamina A e C, proteine e ferro. E poi calcio e minerali. Una dieta che farebbe invidia al dietologo più intransigente è quella che offrono ogni giorno le foreste a oltre un miliardo di persone. La Fao (Food and Agriculture Organization) ha pubblicato un comunicato stampa che non lascia spazio a dubbi: dal punto di vista nutrizionale, le aree verdi, soprattutto quelle tropicali, contribuiscono ad arricchire l'alimentazione delle popolazioni più povere, come quelle rurali. Eduardo Rojas-Briales, direttore del dipartimento delle Foreste della Fao, ha precisato che per incrementare questi vantaggi i governi dovrebbero investire maggiormente in favore della gestione sostenibile e del ripristino delle aree boschive degradate: "Non solo forniscono prodotti alimentari di base, ma anche gli alimenti supplementari". Sempre secondo Rojas-Briales, solamente in India, lo stato che è destinato a diventare il più popoloso al mondo, sono ben 50 milioni le persone il cui sostentamento dipende direttamente dalle foreste. Nel Laos, invece, l'80 per cento degli abitanti si nutre ogni giorno di cibi definiti "selvatici" (wild foods). L'Anno internazionale delle foreste volge al termine per lasciare spazio a quello dell'energia sostenbile. Quale notizia migliore per dare l'ultima scossa a un settore senza il quale la vita sulla Terra sarebbe impossibile?