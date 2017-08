La fattoria della frutta e dell’energia bio

Un nuovo impianto fotovoltaico da 1,65 MW è appena stato connesso nel Comune di Pontinia in provincia di Latina dalla società italo-spagnola 9Ren. Produrrà energia per 1.000 famiglie e sarà integrato con il modello di Fattoria Sociale e fotovoltaica 9Ren. L'impianto di Pontinia si estende su una superficie di circa 5 ettari e conta circa 7.040 moduli installati di tipo policristallino. A regime, eviterà emissioni di anidride carbonica in atmosfera pari a 1.054 tonnellate l'anno. L'impianto di Pontinia sarà oggetto di un'opera di mitigazione agricola secondo il modello RENtree di Fattoria Sociale, già implementato in altri due impianti, che prevede la messa a dimora di un frutteto biologico con le tecniche della permacultura affidato poi a titolo gratuito a una cooperativa sociale locale che lo gestirà traendone i relativi benefici della produzione.