La “Foresta del Grande Orso” canadese

Sono passati cinque lunghi anni di campagna globale sui mercati internazionali ma, alla fine, le ragioni degli ambientalisti e il buon senso del governo della Columbia Britannica, hanno prevalso sugli interessi delle compagnie del legno. Determinanti come sempre sono state le azioni dimostrative di Greenpeace messe in atto in ogni parte del mondo e intensificate negli ultimi mesi soprattutto per riportare al tavolo delle trattative compagnie come West Fraser e Interior (International Forest Product), che avevano infranto la moratoria sul taglio nelle aree incontaminate. Sia la Fraser che la Interfor operano nelle antiche foreste boreali e primarie praticando il "clearcutting", taglio a raso, un sistema di abbattimento della quasi totalità della biomassa forestale, che interrompe completamente ogni processo di crescita degli alberi favorendo fenomeni di erosione del suolo. Il piano di protezione della "Foresta del Grande Orso" approvato dal governo della Columbia Britannica insieme alle organizzazioni ambientaliste, alle compagnie del legno, le comunità della costa, i lavoratori e le popolazioni native First Nations, prevede lo status di protezione ambientale permanente per venti vallate e la sospensione delle operazioni di taglio in altre 68 valli. Per il momento la flora e la fauna della più grande foresta pluviale del pianeta, sono salve. E possono dirsi salve anche alcune specie minacciate di estinzione come il Grizzly, il rarissimo orso Kermode (specie particolare di orso nero dal manto bianco) e l'aquila calva. Il risultato di questa incredibile campagna ambientalista ha portato molte multinazionali internazionali del legno e della carta (fra cui anche la Coop Italia) a rivedere le proprie strategie commerciali e ad assumere l'impegno a non acquistare prodotti provenienti da pratiche forestali distruttive. "I consumatori si fanno sempre più informati e responsabili", commenta Jaroslava Colajacomo, di Greenpeace, e assicura che le associazioni ambientaliste non abbasseranno la guardia contro i governi e le compagnie che non rispetteranno le grandi foreste primarie. Maurizio Torretti