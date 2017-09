La notte delle energie rinnovabili

La battaglia per le rinnovabili. Dopo una giornata di intense discussioni tra i 27 capi di stato e di governo dell'Unione Europa, restava ancora un nodo da sciogliere, uno solo dei 17 punti salienti sul clima e l'energia che hanno dominato il vertice di settimana scorsa. Il più scottante. Consumare il 20% di energia rinnovabile in Europa entro il 2020 (rispetto al quasi 7% attuale). Nel frattempo erano già stati confermati gli altri due obiettivi comunitari per il 2020: risparmiare il 20% di energia e ridurre almeno del 20% le emissioni di CO2 rispetto al 1990. I dubbi riguardavano la natura dell'obiettivo. Vincolante o non-vincolante? Questo era il problema. E fino all'ultimo momento non sembrava che i leader europei avrebbero raggiunto un'intesa a favore della prima ipotesi, perchè la Francia nucleare e la maggior parte dei nuovi stati membri si erano schierati contro. Eppure la coppia Angela Merkel & José Barroso ha ribaltato i pronostici della vigilia. Il cancelliere tedesco (nonché presidente di turno dell'Unione Europea) e il presidente della Commissione UE hanno ottenuto una vittoria importante dopo due giorni di negoziati. Grazie all'appoggio di stati membri come il Regno Unito e i paesi nordici. Grandezza e limiti di una vittoria. Ma, per capire l'importanza del vertice "energetico" e il valore dell'aggettivo "vincolante", bisogna fare qualche passo indietro. ...Tradizionalmente la politica energetica è un tema caro all'Ue, visto che l'integrazione europea è cominciata nel 1950 con il carbone e l'?acciaio. Ma ad oggi è un tema che rimane di competenza dei singoli stati membri. Per questo motivo era importante che i leader europei lanciassero un messaggio forte a favore del piano d'azione presentato a gennaio dalla Commissione UE. Per questo motivo serviva un accordo "vincolante" sulle rinnovabili. Anche se l'obiettivo del 20% riguarderà l'Unione Europea nel suo complesso e non ogni singolo paese. Il che significa che nei prossimi mesi si apriranno i negoziati per definire i singoli target nazionali. Ma questa è un'altra storia. E non cambia il fatto che l'Europa ha in serbo un futuro più verde per i suoi cittadini. Gianluca Cazzaniga