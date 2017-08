La primavera pi

Questo è l'anno più caldo nella storia degli Stati Uniti d'America, finora. La causa è da ricercare nelle temperature da record registrate in primavera. Lo ha rivelato la Noaa, l'ente americano per gli oceani e l'atmosfera. A trainare il 2012 verso questo traguardo è stato soprattutto il mese di maggio, il secondo più caldo dal 1895, anno di inizio delle rilevazioni.

Ma andiamo a leggere i numeri per capire effettivamente l'entità di questo risultato. Tra marzo e maggio, la temperatura media è stata di 13,9°C, esattamente 2,9° in più rispetto alla media del Ventesimo secolo. Superato di 1,1° il record precedente, detenuto dalla primavera del 1910.

Ad essere caratterizzata da questo fenomeno è stata la parte orientale del paese, con ben 31 stati che hanno registrato temperature eccezionali per questa stagione. Secondo Deke Arndt del Climatic data center della Noaa, "il Midwest e l'Upper Midwest sono stati gli epicentri di questa ondata". Questo significa che la stagione agricola è cominciata prima, facendo lievitare il numero di parassiti, di piante infestanti, ma soprattutto ha fatto lievitare i costi dell'intero settore. "Il caldo di quest'anno - ha concluso Arndt - è solo un esempio di ciò che ci aspetterà in futuro se non cominciamo a contrastare concretamente il global warming".