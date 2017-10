La rete dell’efficienza

Lo scenario evolutivo del settore energetico, che vede l'Unione europea impegnata nel conseguimento del triplice obiettivo di aumento della sicurezza, creazione di un mercato dell'energia competitivo e di riduzione dell'impatto ambientale con un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e una maggiore efficienza energetica, rende necessario ripensare le modalità di gestione delle reti, per renderle più flessibili. In altre parole, la rete del futuro è in grado di coniugare la diffusione di energia rinnovabile e distribuita (ad esempio di tipo fotovoltaico) con la generazione tradizionale, consente l'interazione con carichi elettrici intelligenti, supporta la dinamica del mercato liberalizzato (ad esempio fornendo segnali di prezzo, anche locali, in tempo reale), abilita la partecipazione attiva della domanda. Il tutto garantendo efficienza, sicurezza e qualità del servizio. E la rivoluzione più importante è proprio la partecipazione attiva della domanda: ogni utente - mediante la conoscenza istantanea di parametri tecnici e di prezzo - può modulare i propri consumi e la propria produzione, decidendo quanto consumare in quel momento oppure se spostare i propri consumi in ore di minore carico, o ancora valutare l'opportunità di generare lui stesso l'energia per i propri usi e rilasciarne l'eventuale surplus in rete. E da più parti questa evoluzione è stata paragonata all'evoluzione di internet e del Web 2.0 e paragoni ancora più spinti potrebbero essere fatti con il tema del cloud computing, cioè un insieme di tecnologie informatiche che permettono l'utilizzo di risorse (storage, CPU) distribuite. Il graduale passaggio a questo nuovo modello prevede un'intensa cooperazione tra aziende, mondo della ricerca, governi e regolatori allo scopo di individuare le migliori soluzioni tecnologiche, armonizzare gli standard tecnici e i protocolli di comunicazione e ridurre i rischi del cambiamento. Molteplici sono, infatti, le iniziative in atto a livello internazionale per definire l'evoluzione delle reti del XXI secolo. A livello europeo basti citare l'iniziativa "SmartGrids - Piattaforma tecnologica europea" che, avviata nel 2005, ha recentemente definito un piano strategico per lo sviluppo delle reti intelligenti (Strategic Deployment Document ? SDD). L'evoluzione verso le reti intelligenti è un elemento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi della politica energetica europea. Roberta Bigliani (Direttore Europeo della Ricerca di Energy Insights, unità del gruppo IDC specializzata nella ricerca, analisi di mercato e advisory per il settore utilities e oil&gas)