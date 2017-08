La Scialuppa di Salvataggio

La grande scialuppa di salvataggio (30 m x 6 e alta 4m) sarà costruita con tavole di legno, alcune delle quali portate dai singoli gruppi partecipanti con un proprio slogan o col proprio nome. Poi migliaia di militanti, vestiti di azzurro o di blu per simboleggiare le acque sollevate dal cambiamento climatico, faranno "navigare" la scialuppa fino al palazzo dove si svolgerà il Vertice. Per tutta la durata dell'incontro internazionale essa rimarrà lì, a simboleggiare il rischio che la Terra sta correndo e le richieste dei cittadini perché si sblocchi il negoziato e si prendano urgenti e positive decisioni per salvare il clima. Gli Amici della Terra non sono nuovi a queste forme di mobilitazione. Lo scorso dicembre all'Aia migliaia di militanti costruirono un'enorme diga di fronte al palazzo dove si svolgeva la COP 6 (si vedano le foto su "www.foeeurope.org/lifeboat/dike.htm") Anche dopo l'interruzione del negoziato e il rinvio a Bonn, la mobilitazione è continuata. Dopo l'annuncio di Bush di voler recedere dal Protocollo di Kyoto, oltre 100 mila messaggi di protesta sono stati inviati alla casa Bianca passando per il sito degli Amici della Terra Europei, tanto che il server della residenza del Presidente USA è collassato più volte. Ora una grande macchina organizzativa, coordinata dagli Amici della Terra tedeschi (BUND) si è messa in moto. Nei prossimi giorni saranno fornite informazioni pratiche sul come partecipare all'iniziativa, sia recandosi a Bonn sia contribuendo, anche economicamente, alla sua riuscita. Tullia Censon Ufficio Stampa Amici della Terra