Perché è un bene che i laghi ghiaccino solo in superficie

Se il ghiaccio degli specchi d’acqua, come i laghi, iniziasse a formarsi dai fondali invece che in superficie, sarebbe un gran problema per le specie animali e vegetali che vivono al suo interno, rendendo impossibile la loro sopravvivenza. Il meteorologo Edoardo Ferrara spiega su 3Bmeteo.com perché un fenomeno fisico in apparenza così semplice e scontato, è in realtà fondamentale. Se iniziasse a formarsi dal basso, spiega Ferrara, “il ghiaccio avanzerebbe dal fondale verso la superficie, rendendo l'acqua inutilizzabile per le specie viventi a terra, oltre ad uccidere quelle presenti nell'acqua stessa. Invece il ghiaccio si forma solo in superficie, fungendo da potente isolante tra l'ambiente esterno, gelido, e l'acqua sottostante la crosta di ghiaccio, che rimane allo stato liquido e quindi utilizzabile dalle specie viventi”, esseri umani inclusi.

Perché si verifica questo fenomeno?

La soglia dei 4 gradi