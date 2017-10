Lago di Como. Una campagna multilingue contro l’abbandono dei rifiuti

È la solita storia. Ogni anno sulle sponde del lago caro al Manzoni e conosciuto nel mondo per le sue ville e gli splendidi scorci, viene abbandonato di tutto. Plastica, carta, lattine, bottiglie, mozziconi, cibo. Per limitare i danni Confcommercio Como in collaborazione con Gestione Navigazione Laghi Italia hanno dato il via ad una campagna di prevenzione rivolta ai cittadini e ai turisti: “Non gettate i Vostri rifiuti nel LAGO più bello del Mondo. Grazie”. Un messaggio tradotto in 15 lingue selezionate tra quelle più parlate al mondo, tra quelle più parlate dai turisti che frequentano il lago e alcune meno diffuse ma tra le più parlate dalle numerose comunità straniere che risiedono e lavorano sul territorio. Sono stati così installati lungo il litorale da Como e Domaso, sulle imbarcazioni di Navigazione Lago di Como (50 pannelli verranno esposti alle biglietterie, su alcuni pontili, su motonavi e traghetti), con un totale di 100 pannelli informativi riportanti appunto un messaggio di educazione e civiltà. Al progetto partecipano anche 50 tra bar e ristoranti, lidi e spiagge, e in altri luoghi ad alta frequentazione situati in particolare sul lungolago di Como e in alcuni comuni rivieraschi. Il progetto è costato circa 3000 euro interamente finanziati da ConfCommercio Como e ha richiesto due mesi di lavoro per lo sviluppo dell’idea, le traduzioni grazie a persone madrelingua, la progettazione grafica, l’individuazione dei 100 punti di affissione, le complicate pratiche amministrative. Questa campagna di sensibilizzazione civica si concluderà nel mese di luglio 2016 per consentire, a distanza di un anno, una valutazione sull’efficacia del messaggio e la risposta della vasta utenza.