L’Alaska è la nuova Florida

Presto i pensionati statunitensi (e non solo loro) perderanno il mito della Florida, come terra del relax e della vita calda e tranquilla, per passare al mito dell'Alaska, dove le temperature sono decisamente meno alte, ma i rischi di alluvione sono molto, molto più bassi. Questo è quello che accadrà, o che dovrebbe accadere, secondo Camilo Mora, professore di geografia presso l'Università delle Hawaii e autore principale di un articolo pubblicato su Nature che parla proprio delle aree degli Stati Uniti che saranno più colpite dal cambiamento climatico e di quelle che lo saranno meno. Secondo lo studio di Mora, anche se nessuna zona verrà risparmiata dagli effetti del riscaldamento globale, vi sono alcune regioni degli Stati Uniti che se la passeranno meglio di altre: si tratta del Nord-ovest del Pacifico e del Midwest. "Le coste stanno tutte per affrontare un innalzamento delle temperature", ha detto Mora. La data del "punto di non ritorno" per Washington DC è il 2047; Los Angeles ha tempo fino al 2048; San Francisco fino al 2049 e Chicago fino al 2052. Detroit ha tempo fino al 2051 e Anchorage al 2071.

Turisti a Miami beach durante l'uragano Sandy. Foto © Getty Images

New York è una delle città che maggiormente si dovranno adattare al clima che cambia. Foto © Getty Images