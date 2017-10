Lamborghini continua la corsa alla sostenibilità

Automobili Lamborghini è la prima casa automobilistica in Italia ad ottenere il certificato ISO 50001, certificazione internazionale che garantisce il rispetto degli standard nella gestione energetica. "Siamo davvero orgogliosi di avere ottenuto la certificazione ISO 50001, che consolida l'impegno di Lamborghini in tema di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Stiamo inoltre portando avanti azioni e progetti che renderanno lo stabilimento neutrale in termini di emissioni di CO2 entro il 2015. Questo impegno sul territorio va naturalmente di pari passo con lo sviluppo del prodotto, per il quale confermiamo l'obiettivo di riduzione del 35% di emissioni entro il 2015", ha commentato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Lamborghini. Il riconoscimento è il risultato del processo di verifica da parte dei tecnici di DNV Business Assurance, ente di certificazione indipendente di livello mondiale. Massimo Berlin, Direttore Generale di DNV Business Assurance in Italia ha commentato: "La tutela dell'ambiente è da sempre al centro delle attività di DNV Business Assurance e siamo felici di aver affiancato Automobili Lamborghini in questo percorso così ambizioso. La scelta di uniformarsi alla nuova norma ISO 50001 conferma l'impegno serio e la visione di lungo periodo di Lamborghini, condizioni indispensabili per una crescita organica e sostenibile". Non solo ISO 50001, l'azienda di Sant'Agata Bolognese è già in possesso delle certificazioni ISO 9001 (gestione qualità) e ISO 14001 (gestione ambientale) ed è stata la prima azienda automobilistica italiana a ottenere la certificazione EMAS (valutazione performance ambientale). Uno dei progetti che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica sarà la realizzazione, entro il 2012, di un edificio completamente nuovo all'interno dello stabilimento centrale, che ospiterà il reparto montaggio prototipi e pre-serie. L'edificio prevede un impianto fotovoltaico che garantirà l'intera copertura del fabbisogno annuale di energia elettrica e sarà costruito per ottenere la Classe energetica A industriale. La piantumazione di 10.000 querce, l'inaugurazione di un impianto fotovoltaico e ora la certificazione ISO 50001, Lamborghini corre forte sulla strada della sostenibilità ambientale.