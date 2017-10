La lampadina che dura 40 anni

Immagina di non dover più cambiare la lampadina della stanza per i prossimi 40 anni, e di poter tagliare i costi dell'elettricità per illuminare la casa del 90%. Immagina poi di non dover più svitare, in caso si fulmini, l'intera lampadina, bensì solo una piccola aletta di Led. E' quello che potrebbe accadere usando la nuova lampadina Firefly Led al posto di quelle a incandescenza, o anche di quelle a risparmio energetico. L'azienda americana Firefly Led (di Austin, in Texas) ha avviato la produzione di un'intera gamma di lampadine "smart Led" che possono rimpiazzare direttamente, senza adattatori, le vecchie lampadine a bulbo sia in casa che in spazi pubblici, negozi e uffici. La novità dell'architettura sta nella disposizione a ventola dell'unità, disegnata per disperdere efficacemente il calore riducendo del 32% la - già bassa, dato che parliamo di Led - temperatura d'esercizio. Oltre al dispersore di calore, il brevetto comprende anche la tecnologia per consentire una variazione dell'intensità luminosa attraverso i varialuce, cosa impossibile oggi con le lampadine a risparmio energetico. Secondo le specifiche tecniche diffuse dall'azienda, il costo di una lampadina Firefly Led parte da 35$ per la Starfly PAR20. Che non è un prezzo bassissimo per una lampadina, in sé: ma mettendo nel conto vantaggi, durata ed ecoefficienza si rientra dell'investimento in pochi mesi, per poi continuare a risparmiare elettricità per anni. Tanti. Quaranta.