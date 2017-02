Latte vegetale, un modo gustoso per bere cereali, legumi e semi

Se volete assimilare al meglio le proprietà di cereali, legumi e semi, ma li considerate cibi con preparazioni troppo lunghe e poco gustose, potete semplicemente... berli a colazione. La tendenza degli ultimi anni, dilagante in molti Paesi, è quella di trasformare soia, riso, mandorle, nocciole, ma anche sesamo, avena, lupino, miglio, quinoa, farro, kamut e perfino arachidi e cocco in bevande sane, buone e ricche di nutrienti. Il latte vegetale che può derivare da questi ingredienti rappresenta una valida alternativa per chi non tollera il lattosio e un ottimo esperimento per chi è sempre a caccia di nuovi sapori. Su ExpoNet, magazine di approfondimento su cibo e alimentazione di Expo Milano potrete trovare un interessante approfondimento sulle proprietà di molte bevande vegetali a cura di Cinzia Figus.

Latte di avena Attraverso la cottura e la spremitura, l'avena diventa un latte molto dolce e ricco di zuccheri. Provenendo da uno dei cereali più nutrienti, il latte di avena è dotato di proteine, grassi, sali minerali come il potassio e vitamine del gruppo B. Ha proprietà tonificanti ed energetiche. Ha poche calorie, pochi grassi e contribuisce a ridurre il colesterolo Ldl. Ha un indice glicemico basso ed un elevato contenuto di acido folico, indispensabile per le donne in gravidanza.

