Le crudeltà dietro la pellicola: mai più delfini al cinema

Il divieto di catturare i delfini per rinchiuderli nei delfinari, deciso in occasione dell’undicesima Conferenza delle parti organizzata dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici degli animali selvatici (Cms), potrebbe implicare un’ulteriore conseguenza: i delfini non saranno più sfruttati neppure come “attori” nei film.