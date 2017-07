Le foreste hanno bisogno dell’uomo per essere protette

Se ci chiedessero quale sia il modo migliore per proteggere e tutelare le foreste, la risposta più comune sarebbe fare in modo che l’uomo le lasci in pace, tenendosi lontano. Niente di più sbagliato. Secondo un nuovo studio pubblicato dal World resources institute (Wri) e dal Rights and resources initiative il modo migliore per proteggere i polmoni del pianeta è consegnarle nelle mani delle popolazioni indigene e delle comunità locali, le uniche in grado di rispettarle e prendersene cura, preservandole dalle minacce esterne. Il rapporto si chiama Securing rights, combating climate change e conclude che per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera causate dalla deforestazione e dall'uso del suolo, pari all’11 per cento del totale, è fondamentale aumentare le responsabilità delle comunità che dipendono direttamente dalle foreste e concedere loro il controllo dei diritti di sfruttamento delle risorse naturali.

Dare le foreste agli indigeni è la soluzione migliore

Parchi e riserve naturali non bastano a proteggere le foreste