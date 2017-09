Ecco come le piante produrranno energia rinnovabile

Si chiama Plant-e, ed è un innovativo sistema per creare bio-energia, sostenibile, rinnovabile, efficiente e pulita a partire dalle piante. In pratica si potrà ricarica l'auto elettrica con il prato di casa, o ricaricare i dispositivi mobili con il tetto verde della nostra abitazione, o ancora vedere intere zone umide o risaie trasformarsi in centrali elettriche. La visionaria tecnologia è stata sviluppata da uno spinoff nato nel settembre 2009 dal dipartimento ambientale dell'Università di Wageningen nei Paesi Bassi, e creato da David Strik e Marjolein Helder, grazie anche a finanziamenti della Commissione europea.