Guerra ai cambiamenti climatici

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a New York (maggio 1992) e sottoscritta durante la Conferenza di Rio de Janeiro nel giugno 1992 da 154 paesi, è entrata in vigore nel marzo 1994. Essa enuncia principi e obblighi generali per la riduzione della concentrazione dei gas serra, lasciando la loro attuazione a specifici strumenti come i protocolli. Tra i principali obblighi della Convenzione vi sono l'elaborazione e l'aggiornamento degli inventari delle emissioni e degli assorbimenti dei gas serra non controllati dal Protocollo di Montreal, la messa a punto di piani nazionali contenenti misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la cooperazione sulla ricerca sul clima globale e lo scambio di informazioni, la cooperazione internazionale sullo sviluppo tecnologico, la formazione e l'educazione. Il Protocollo di Kyoto, approvato dalla terza Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione (dicembre 1997), è un atto esecutivo contenente le prime decisioni sull'attuazione operativa degli impegni più urgenti e prioritari della Convenzione stessa, relativamente ad alcuni settori delle economie nazionali dei paesi industrializzati e di quelli a economia in transizione dell'Est europeo; esso impegna i suddetti paesi a ridurre complessivamente del 5,2%, entro il 2008-2012, le principali emissioni antropogeniche di gas a effetto serra, ossia anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), perfluorocarburi (PFC), idrofluorocarburi (HFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6), riferendosi alle emissioni del 1990 per i primi tre gas e del 1995 per i rimanenti. Tale riduzione complessiva, però, non è uguale per tutti; in particolare, per l'Unione Europea è prevista una riduzione dell'8% nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. La successiva decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente europei (giugno 1998) impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, sulla base di un programma di riduzioni che dovrà essere attuato a partire dal 2002 e verificato annualmente dall'Unione. La quarta Conferenza delle Parti, tenuta a Buenos Aires (novembre 1998), si è conclusa con l'approvazione di un Piano di azione che definiva i passi successivi da intraprendere ai fini della piena attuazione del Protocollo di Kyoto. Una successivo incontro tenutasi a l'Aia nel novembre 2000 ha registrato una battuta di arresto nel processo negoziale per l'entrata in vigore del Protocollo. Formalmente quest'ultima conferenza internazionale non è stata chiusa ma verrà "riesumata" nel luglio 2001 con lo scopo di superare tutti quei problemi ancora insoluti che vedono contrapposti da una parte gli Stati Uniti d'America e dall'altra l'Unione Europea con un ruolo da protagonista anche per il cosiddetto gruppo dei Paesi in via di sviluppo (G77 + Cina).

indietro