Le foreste birmane sono in pericolo?

Le cause principali, secondo quanto riportato dai mezzi d'informazione cinesi, sarebbero una scarsa protezione delle foreste che porta inevitabilmente a pratiche di disboscamento illegale e un aumento della raccolta di legna da ardere. A fare il punto della situazione è stato U Thein Lwin, presidente della commissione, durante un convegno sull'energia, il clima e l'ambiente. Secondo i dati aggiornati al 2008, un quarto della Birmania (ribattezzata Myanmar) è coperta da boschi e foreste, ma solo tre anni prima era il doppio. I dati forniti dalle Nazioni Unite lo scorso anno, invece, mostrano una sostanziale stabilità: la superficie forestale sarebbe stata intorno al 48 per cento nel 2010. Dalla Birmania proviene circa il 75 per cento di teak messo in commercio a livello globale. Questo tipo di legno è infatti tipico delle foreste tropicali e raggiunge soprattutto i mercati cinesi e indiani. Per fare chiarezza e capire quale tipo di politica adottare sarebbe necessaria un'indagine indipendente che metta insieme i dati satellitari con quelli raccolti sul territorio, approfittando dell'apertura dimostrata dal governo negli ultimi mesi.