I cambiamenti climatici e i loro effetti sono, anche se un po' in ritardo, diventati oggetti di studio da parte di tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private. Fino ad oggi abbiamo infatti:

Parte 1: "GHS Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals". Quantificazione e reporting delle emissioni di GHG e le rimozioni attuate dalle organizzazioni. La parte 1 dell'ISO 14064, specifica i requisiti verificabili delle organizzazioni per progettare, sviluppare, effettuare e segnalare in mmerito agli inventari di GHG, questa servirà alle organizzazioni che partecipano alle registrazioni volontarie e non, di progetti, programmi o schemi di GHG.

Parte 2: "Specification with guidance at the project level for quantification, monitorino and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements". Quantificazione, monitoraggio e reporting dei miglioramenti nelle riduzioni e nelle rimozioni di emissioni derivanti da progetti. La parte 2 dell' ISO 14064, specifica i requisiti verificabili, per i proponenti dei progetti di GHG, nella progettazione, controllo, misure e report sui progetti, comprese le riduzioni dell'emissione gas serra, essa servirà alle organizzazioni che partecipano ai programmi volontari o agli schemi di accreditamento volontari e o amministratori che progettano tali programmi o schemi di GHG.

Parte 3: "Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions." Validazione e verification delle affermazioni relative ai greenhouse gases. La parte 3 dell'ISO 14064, specifica i requisiti verificabili dei validatori/verificatori nel fornire l'assicurazione contro i reclami di GHG alle organizzazioni (per esempio, parte 1 della 14064) o i progetti (per esempio, parte 2 della 14064). Gli obiettivi standard della parte 3 devono essere applicabili a tutto lo schema di GHG e serviranno ai valutatori e amministratori degli schemi di GHG.