Le ultime dal fronte dell’ambiente

Un paese a due volti: dove si tratta di seguire dei piani strategici e coordinati, le cose vanno male, ad eccezione del sistema del riciclo dei rifiuti. Dove invece si tratta di comportamenti e scelte realizzabili individualmente, si possono registrare dei buoni progressi. E' quanto emerge dal 16esimo rapporto Ambiente Italia, a cura di Legambiente e Istituto di Ricerche Ambiente Italia. Tra il 2000 e il 2003 la quantità dei rifiuti che finisce in discarica è diminuita del 23% grazie al miglioramento della raccolta differenziata. Piace passare le vacanze in un ambiente naturale perché sono sempre più numerose le persone che scelgono gli agriturismi. Bene anche gli acquisti di prodotti del commercio equo e solidale, infatti il fatturato delle sei principali centrali d?importazione è più che triplicato negli ultimi tre anni e la quantità venduta è quadruplicata tra 2002 e 2003. Prodotti tipici e agricoltura biologica vanno bene, anche se quest'ultima è ferma nella crescità da due anni. Il 10% del territorio è protetto, l'espansione dei parchi è rallentata ma in compenso è aumentata la superficie boscata, tra il 1985 e il 2003 del 21%. La certificazione ambientale è in continua crescità e pienamente in linea con i partner europei. I punti dolenti riguardano i settori che dipendono da scelte strategiche innovative e di impatto. Così l'automobile ha avuto negli ultimi dieci anni l'incredibile tasso di aumento di un 43% e copre ormai, nel nostro paese, il 77% della mobilità. Gli italiani fanno in media 15.200 km per persona all'anno in macchina, il 22% di più che la media europea, e il 44% di più rispetto alla Germania. Il trasporto su rotaia è in continua diminuzione a favore dei camion e tir. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: strade intasate e aria "fuori legge", nonostante il fatto che le emissioni di automobili e camion sono diminuite e i motori nuovi sono più efficienti. L'energia elettrica è un altro capitolo problematico: in oltre 10 anni, dal 1991 al 2002, i consumi di energia per unità di Pil sono scesi nel nostro Paese di appena il 6%, nell'Ue a 15 sono calati del doppio. Rilevante la crescita di combustibili fossili: il carbone sale (+6%) rispetto al 2002 e addirittura del 25% sul 1993, al punto che il suo apporto ai consumi energetici nazionali supera ormai quello delle fonti rinnovabili. Le fonti propriamente rinnovabili contavano nel 2003 per il 4,5% dei consumi totali, -0,2% sull?anno precedente. La crescita dei gas serra diventa inevitabile e l?obiettivo di riduzione del 6,5% entro il 2010 assegnatoci dal Protocollo di Kyoto sempre più lontano. L?urbanizzazione del territorio è in crescita costante (+6% a partire dal 1990): cinque chilometri quadrati su 100 sono oggi completamente artificiali, con un picco lombardo del 10%. Il Rapporto Ambiente Italia 2005, edito da Edizioni Ambiente, descrive dettagliatamente molti aspetti dell'andamento di politiche, comportamenti e sviluppi legati all'ecologia. Rita Imwinkelried