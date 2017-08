Le vittime del riscaldamento globale

Ogni anno muoiono circa 160'000 mila persone di malaria e di stenti legati al riscaldamento globale. Questo è quanto venuto fuori da uno studio dell'Organizzazione mondiale della salute (Who) e dell'Istituto tropicale di Londra. Il numero delle vittime è destinato ad aumentare, fino all'anno 2020 potrebbe quasi raddoppiare.



Nei paesi poveri dell'Africa, dell'America latina e dell'Asia si conta la maggior parte dei morti legati al cambiamento del clima. Aumento della temperatura, inondazioni e siccità provocano qui più che altrove dissenteria, malaria e scarsità di cibo. Le persone giovani sono maggiormente colpite da queste malattie. Infatti lo studio ha provato che i bambini dei paesi poveri sono maggiormente colpiti dal riscaldamento globale. Anche se gli aiuti sanitari miglioreranno, il numero delle vittime si potrebbe raddoppiare entro il 2020.

Il cambiamento climatico in atto ha anche qualche effetto positivo, come un minor numero di morti per assideramento o raccolti maggiori in alcune zone climatiche. "Ma tirando le somme, gli effetti negativi pesano molto di più", è stato concluso alla conferenza.



Rita Imwinkelried