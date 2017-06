Giornata mondiale degli oceani 2017, Legambiente per la tutela dell’ecosistema marino

Quanti sono gli oceani e i mari del mondo? Verrebbe da dire che sono diverse decine visto che l’acqua copre più del 70 per cento del pianeta Terra. Eppure quell’enorme distesa d’acqua è solo una, non conosce frontiere e non sa cosa siano le nazioni. Per questo, la tutela del delicato quanto minacciato ecosistema marino impone azioni di intervento trasversali e congiunte. I cambiamenti climatici, il marine litter, la perdita della biodiversità sono alcuni dei temi sui quali le ripercussioni su ambiente e economia sono già evidenti, incalcolabili e comuni a tutti gli Stati del mondo.

La Conferenza sugli oceani delle Nazioni Unite

L'interdipendenza tra i paesi del Mediterraneo

L'estensione del bando dei sacchetti di plastica