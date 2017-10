I rifiuti in mare non conoscono confini e frontiere. Ogni paese deve agire ora

Si è appena conclusa la prima giornata della conferenza Our Ocean ospitata per la prima volta dall'Unione europea. Malta è stata scelta come luogo di incontro di ministri e leader da più di 100 paesi del mondo per discutere sulle azioni e gli impegni da mettere in campo per la salute degli oceani. Cambiamenti climatici, aree marine protette, pesca sostenibile, blue economy e inquinamento sono i grandi macrotemi in agenda. Ma non c'è un intervento o una discussione che esuli da un dato di fatto: la drammaticità del problema mondiale dei rifiuti in mare. Una delle più gravi e estese emergenze ambientali di sempre.

Gli impegni per la protezione dei nostri mari

Buone abitudini che fanno bene anche al mare