Poco importa che tu sia una miliardaria star hollywoodiana, un comune impiegato o un disoccupato, la morte di un cane accomuna tutti e infonde una profonda e ineluttabile tristezza. Non fa eccezione Tom Hardy, attore britannico, interprete di film come Inception, Revenant e Il cavaliere oscuro, che ha recentemente perso il suo cane Woodstock Yamaduki, detto Woody. L’animale, un meticcio simile ad un labrador, è morto all’età di appena sei anni a causa di un’incurabile malattia muscolare.

remember when tom hardy brought this dog as a date to the legend premiere pic.twitter.com/gNg5ZCeuSN