Liberia, un nuovo parco per proteggere gli scimpanzé occidentali

In tutto il pianeta le popolazioni di grandi scimmie sono in costante declino, decimate dal bracconaggio, dalla perdita di habitat e dalle nostre malattie. Tanto più sono circoscritte e limitate le popolazioni, maggiore è naturalmente il loro rischio di estinzione, è il caso dello scimpanzé occidentale (Pan troglodytes verus), una delle sottospecie di scimpanzé presenti nell’Africa centrale. Questa sottospecie conta appena 35mila esemplari in natura, ripartiti tra Liberia, Costa d’Avorio, Guinea, Senegal e Sierra Leone. Per provare a salvaguardare questi animali la Liberia, che ne ospita circa settemila, ha istituito un nuovo parco nazionale.

Gli scimpanzé sono più al sicuro

Coinvolgere le comunità

Buone notizie anche per ippopotami ed elefanti

Come è nato il parco

Equilibrio tra conservazione e sviluppo

L’importanza delle comunità locali