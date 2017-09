I licaoni votano con uno starnuto

L’uomo, naturalmente, non è il solo animale a vivere all’interno di complesse strutture sociali e ad intrattenere rapporti politici. Gli scimpanzé, ad esempio, stringono alleanze per accrescere il proprio rango e dispensano favori interessati. Anche i licaoni (Lycaon pictus) vivono in branchi organizzati, questi canidi africani, il cui nome scientifico significa "lupo verniciato", sono estremamente gregari e vivono in gruppi che possono contare più di venti individui. Un nuovo studio ha rivelato un aspetto ancora ignoto e curioso dell’organizzazione dei branchi, sembra infatti che i licaoni osservati in Botswana prendano le decisioni collettive attraverso gli starnuti. Lo starnuto è dunque un tipo di sistema di voto.

Quando è ora di andare a caccia

Pronti, partenza, etciù

C’è chi strilla e chi starnutisce

La democrazia dei licaoni

Alcuni licaoni sono più uguali degli altri

Imparare dai licaoni per comprendere noi stessi