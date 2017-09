LifeGate e “M’illumino di meno”!

In questa giornata lo staff di LifeGate si impegnerà in modo particolare a risparmiare energia: cercherà di non accendere le luci prima delle 16, inviterà i collaboratori a munirsi di doppio maglione visto che abbasserà il termostato del riscaldamento di 2 gradi, e a limitare le trasferte. La sezione "ambiente" di LifeGate.it ha già on line tutto sul Protocollo di Kyoto, storia, tappe, carta d'identità. Dal 12 al 15 di febbraio, LifeGate Radio manderà in onda degli spot promozionali in cui inviterà gli ascoltatori a scrivere a impattozero@lifegate.it cosa faranno il 16 a favore dell'ambiente. Alle prime 50 persone che invieranno il messaggio, Impatto Zero e LifeGate Energy dedicheranno 100 mq di foresta in Costa Rica; i 50 fortunati riceveranno un attestato e un gadget. Alcuni messaggi, i più significativi, verranno letti su LifeGate Radio il 16 febbraio all'interno degli spazi informativi People, Planet e Profit (1 ogni cambio dell'ora). Tali spazi, per quella giornata, saranno tutti dedicati al Protocollo di Kyoto e trasmetteranno pratici eco-consigli sul risparmio energetico raccontati dai bambini. Al LifeGate Café la cena del 16 febbraio sarà a luci spente, a lume di candela, e sui tavoli ci saranno dei volantini che segnalano l'adesione alla campagna "M'illumino di meno" con una serie di preziosi eco-consigli. Alla Clinica Olistica il riscaldamento sarà abbassato di 2 gradi e anche qui verranno distribuiti ai pazienti volantini con una serie di eco-consigli. LifeGate ha invitato tutti i suoi clienti ad aderire alla campagna e si augura che i suoi ascoltatori e lettori facciano altrettanto! Laura Vascellari