L’irreversibile declino dell’Antartide

“No turning back”, pubblica il sito della Nasa, ovvero “non si può più tornare indietro”. I sei ghiacciai che sfociano nel Mar di Amundsen, nella parte Ovest della calotta antartica, si stanno sciogliendo velocemente e il loro declino sembra ormai inarrestabile. “Abbiamo superato il punto di non ritorno”, ha detto Eric Rignot, glaciologo che lavora al Jet Propulsion Laboratory della NASA e con l'Università della California, Irvine. Secondo quanto verrà pubblicato nella rivista scientifica Geophysical Research Letters: “La calotta glaciale del settore occidentale dell'Antartide è in ua tale fase di instabilità che contribuirà in modo significativo alla crescita del livello del mare”.