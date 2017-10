Lo Zimbabwe vende 27 elefanti alla Cina, protestano gli ambientalisti

In natura gli elefanti sono sempre di meno, nonostante il commercio d’avorio sia stato dichiarato illegale nel 1989 i pachidermi vengono continuamente uccisi per le zanne. Nel 2013 in Africa oltre 20mila elefanti sono caduti sotto i colpi dei bracconieri.