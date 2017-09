Lo stato delle foreste in Europa

Un miliardo di ettari. È l'estensione raggiunta dalle foreste in Europa nell'ultimo anno. Ovvero, il 45 per cento della superficie continentale. Il 25 per cento di quella mondiale. Ad affermarlo è il rapporto sulla conservazione del patrimonio boschivo presentato a Oslo durante la Forest Europe Ministerial Conference. Molte le cifre svelate dal rapporto. Le foreste europee crescono al ritmo di 800mila ettari l'anno, sono in grado di assorbire fino al dieci per cento (pari a 870 milioni di tonnellate) delle emissioni di CO2 del vecchio continente e danno lavoro a quattro milioni di persone rappresentando l'uno per cento del PIL dell'Ue. Anche lo stato delle foreste italiane viene descritto positivamente dal documento. Il nostro territorio ospita 9,1 milioni di ettari di foreste. Nell'ultimo anno questa questa superficie ha registrato uno degli aumenti più consistenti. Ma non bisogna abbassare la guardia: gli incendi non accennano a diminuire e con loro l'eccessivo deposito di azoto nel suolo.