Lo strato d’ozono guarirà

16 settembre 1987: in questa data veniva firmato, a Montreal, un documento che metteva al bando i clorofluorocarburi (Cfc), gas ritenuti i principali responsabili della distruzione dello strato di ozono sopra i Poli terrestri e che all'epoca erano comunemente utilizzati nei frigoriferi e nei condizionatori. Il trattato è stato finora ratificato da 196 nazioni, cinque in più rispetto al Protocollo di Kyoto. A distanza di 25 anni anni, le notizie sono positive: Ban Ki-moon, segretario generale dell'Onu, nel messaggio di domenica alla comunità internazionale, ha affermato che sarà possibile "riparare" il buco dell'ozono entro i prossimi 50 anni, anche se è necessario consolidare i risultati finora raggiunti e continuare a impegnarsi per rispettare l'obiettivo di eliminare il 98 per cento dei gas nocivi. L'ozono atmosferico, diversamente da quello "a terra", risulta fondamentale per la vita sul pianeta: la sua funzione è quella di assorbire le radiazioni ultraviolette emesse dal Sole prima che arrivino al suolo, in particolare quelle di lunghezze d'onda più nocive, per evitare il danneggiamento del Dna delle cellule. "Milioni di casi di cancro alla pelle e di cataratta, oltre agli effetti nocivi dei raggi ultravioletti sull'ambiente, sono stati evitati", ha inoltre detto Ban Ki Moon nel suo discorso per l'International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Secondo gli ultimi dati, le cose vanno "benino" soprattutto in Antartide: nel 2006 il "buco" era di 29,6 milioni di km quadrati; cinque anni dopo si è ridotto a 22,6 milioni. Non così sull'Artico, dove a inizio 2011 c'era stata un'inaspettata perdita di ozono con un calo del 40% tra l'inizio dello scorso inverno e la fine di marzo.