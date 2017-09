Un’esplosione è stata registrata nella mattinata di venerdì 15 settembre all’interno della stazione Parsons Green della metropolitana di Londra, nel quadrante sudoccidentale della città. Secondo quanto riferito dai media britannici, alcune persone sarebbero rimaste ferite a causa del fuoco scaturito attorno alle 8:30, ora locale (9:30 ora italiana). Il servizio di pronto soccorso di Londra ha reso noto che 18 persone sono state portate in ospedale dopo l'esplosione e che nessuna è in pericolo di vita o in condizioni gravi.

.@metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu