Lotta alla mafia, nel ricordo di Giovanni Falcone le piazze si riempiono di legalità

Non una, ma nove diverse piazze italiane hanno ricordato Giovanni Falcone nel giorno del 24esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita l’indimenticato magistrato antimafia, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Non solo Palermo dunque, dove 800 studenti hanno assistito alle celebrazioni (in diretta tv sulla Rai che ha dedicato un ampio speciale al ricordo di Falcone) nella cosiddetta aula bunker del carcere dell’Ucciardone dove si tenne il maxi-processo alla mafia a cavallo degli anni Ottanta e Novanta.

#PalermoChiamaItalia In migliaia all'albero Falcone.Prima il silenzio nel ricordo delle vittime poi l'inno nazionale pic.twitter.com/aD7eaADOBC — Pietro Grasso (@PietroGrasso) 23 maggio 2016

Palermo chiama Italia

Le testimonianze di chi ha "visto" la mafia