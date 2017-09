Magoe, il settimo parco del Mozambico è finalmente protetto

Il parco di Magoe è il settimo del Mozambico, si trova nella provincia di Tete, nel nordovest del paese africano, e copre una superficie di 350mila ettari fino al confine con lo Zimbabwe. Nell'area si trovano numerose miniere e negli anni circa il 60 per cento del territorio della provincia è stato concesso alle attività di estrazione delle compagnie del settore secondo i dati di Human rights watch. Una situazione che ha messo in pericolo la sopravvivenza di molte specie animali come le antilopi cavalline, gli ippopotami e i leopardi, ma ha anche costretto contadini e allevatori ad abbandonare la casa e il lavoro per far spazio alle ruspe. Per questo multinazionali del carbone come Vale, Rio Tinto e Jindal si sono attirate le proteste di ambientalisti provenienti da diversi paesi. Una situazione che il governo ha messo a freno scendendo a compromessi anche con gli operatori del settore turistico. La riserva, infatti, pur garantendo la conservazione della fauna e della flora locale, verrà concessa anche per safari e caccia sportiva una volta che le specie torneranno a popolare il territorio in modo consistente. Un modo per arginare le perdite economiche incrementando le entrate provenienti dal turismo. Non solo miniere. L'apertura del parco dovrebbe arginare il bracconaggio che dal 1992, dalla fine della guerra civile, sta colpendo soprattutto gli elefanti e dovrebbe anche porre un freno agli incendi appiccati per attività di deforestazione illegale.