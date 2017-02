La risposta di Malala alla decisione di Trump di vietare l’ingresso negli Stati Uniti a chi fugge dalla guerra

"Sono affranta dalla decisione del presidente Trump di chiudere le porte ai bambini, alle madri e ai padri che fuggono dalla violenza e dalla guerra. Sono affranta che l’America stia voltando le spalle alla sua grande storia di accoglienza di rifugiati e immigrati, quelle persone che hanno aiutato a costruire il paese, pronte a lavorare duramente in cambio di una giusta opportunità di una nuova vita. Sono affranta che i bambini siriani rifugiati, che hanno sofferto la guerra per sei anni senza avere alcuna colpa, siano presi di mira a causa della discriminazione. Sono affranta per le ragazze come la mia amica Zaynab, scappata dalla guerra in tre paesi – Somalia, Yemen ed Egitto – prima ancora di compiere 17 anni. Due anni fa ha ottenuto un visto per venire negli Stati Uniti. Ha imparato l’inglese, ha preso la maturità e ora sta studiando in università per diventare un avvocato per i diritti umani. Zaynab è stata separata dalla sua sorellina quando è scappata dai disordini in Egitto. Oggi, la sua speranza di rivederla si affievolisce. In questo periodo di incertezza e disordine in tutto il mondo, chiedo al presidente Trump di non girare le spalle ai bambini e alle famiglie più indifese del mondo".