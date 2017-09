Esondazione del fiume Sele: abitazioni evacuate, la rabbia del sindaco

Il fiume Sele, in seguito ai forti temporali degli ultimi giorni, ha rotto gli argini in più punti sul territorio del comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Stando alle dichiarazioni del sindaco Franco Palumbo, in seguito alla esondazione del fiume Sele alcune famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. In diverse aree del Cilento, e in particolare nella zona di Paestum, l'allerta meteo era scattata già da qualche giorno, non solo per le precipitazioni copiose attese in tutta la zona, ma anche per le forti raffiche di vento, che avevano causato problemi anche nella vicina Agropoli.