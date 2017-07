Italia, un paese dai piedi d’argilla. Come prevenire e ricostruire in chiave sostenibile

Un Paese dai piedi di argilla. Ancora una volta, l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia, e ancor prima il terremoto che ha devastato il centro della Penisola, ha messo in luce la debolezza e la fragilità del nostro paese, alimentate di anno in anno anche dai cambiamenti climatici. L’esondazione del Tanaro in Piemonte, le forti piogge in Sicilia e in Calabria e i continui smottamenti registrati in diverse zone di Genova con 200 sfollati parlano chiaro. Non è più concesso perdere tempo, l’Italia deve invertire la rotta e diventare uno stato dai piedi forti e saldi. Una scommessa e un impegno che deve ai cittadini e, in particolare, a quei sette milioni di persone che vivono e si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni in Italia.

I numeri della fragilità italiana

L'Italia deve affrontare le sfide per rafforzarsi

Prevenzione e ricostruzione sostenibile